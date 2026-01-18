Avalanșele au făcut prăpăd în Alpi! Mai multe persoane și-au pierdut viața

Cel puțin cinci persoane au murit, sâmbătă, în urma avalanșelor care au lovit zona Pongau, lângă Salzburg, în Alpii austrieci, potrivit postului național ORF, notează RTE News. Alte persoane au fost rănite grav, iar autoritățile avertizează asupra riscului continuu, după ninsorile abundente din ultimele zile.

Tot sâmbătă, o altă avalanșă s-a produs în afara pârtiilor și a surprins o femeie, care a murit. Incidentul a fost semnalat de soțul acesteia, iar echipele de salvare nu au putut fi contactate imediat.

În ultima săptămână, mai multe astfel de tragedii au avut loc după ninsorile abundente din ultimele zile.

Marți, o avalanșă a ucis un copil de 13 ani în stațiunea Bad Gastein. Duminica trecută, un bărbat în vârstă de 58 de ani a murit într-o avalanșă în stațiunea Weerberg, în Tirol.

Weekendul trecut, în Franța, șase schiori au murit după ce au fost surprinși de avalanșe în diverse stațiuni alpine.

Citește și: Vremea azi, 18 ianuarie 2026. Gerul, cuvântul de ordine din toată țara



