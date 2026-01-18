Vremea azi, 18 ianuarie 2026. Gerul, cuvântul de ordine din toată țara

Astăzi avem vreme extrem de rece, soare în zonele intracarpatice, înnorări și condiții de fulguială în rest. În depresiuni și în nord-estul țării o să fie ger toată ziua, iar în nordul Moldovei se vor înregistra minus 12 grade.

Cele mai ridicate valori, în jur de zero grade, sunt anunțate în Dealurile de Vest.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei, avem o dimineață geroasă, dar atmosfera se menține foarte rece și după prânz. În Galați se vor înregistra minus 8 grade. Vântul va avea intensificări și aici. În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina o să fie și mai rău. Gerul o să dureze toată ziua. Termometrele vor indica valori de minus 10, poate minus 12 grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș este un ger cumplit în această dimineață. La Târgu Lăpuș, în Maramureș, acum sunt minus 20 de grade. Urmează o zi mai rece decât cea de ieri, cu ceață în primele ore, soare și temperaturi negative mai târziu. La Cluj-Napoca sunt anunțate minus 7 grade.

Un aer foarte rece pătrunde și în vestul României. Ieri au fost 5…6 grade în dealurile de aici. Astăzi maximele ajung cu greu pe la zero grade. La începutul zilei este ceață pe la câmpie. Apoi se arată soarele, dar vântul continuă să agite atmosfera în sudul Banatului.

Vreme rece și-n Oltenia

În Oltenia găsim atmosferă închisă, un frig pătrunzător și un pic de ceață la începutul zilei. Se mai răcește față de ieri. Temperaturile se opresc pe la minus 5…minus 6 grade.

Și în ținuturile sudice o să fie extrem de frig. În Lunca Dunării se vor înregistra în jur de minus 7 grade. Cerul rămâne acoperit de nori și o să ningă puțin în unele zone.

În București urmează o zi mohorâtă, cu fulguieli trecătoare și o atmosferă de gheață. Vor fi minus 6 grade în orele amiezii. Asta înseamnă cu vreo 8 grade mai puțin decât ar fi normal. Urmează încă o noapte geroasă, cu minus 10 grade spre dimineață.

