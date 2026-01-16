Acțiuni polițienești în Mehedinți: șoferi prinși sub influența alcoolului și sancțiuni pentru nereguli în trafic

Polițiștii din Șimian au depistat, azi noapte, un bărbat de 47 de ani, din comună, care conducea un autoturism pe strada Parcului, sub influența alcoolului.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,44 mg/l alcool în aerul expirat. Șoferul a fost condus la spital pentru recoltarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. A fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Polițiștii din Vânju Mare au depistat, ieri, un bulgar, de 49 de ani, care conducea un ansamblu de vehicule pe DN 56 A, în afara localității Nicolae Bălcescu, sub influența alcoolului.

Etilotestul a indicat o valoare de 0,14 mg/l alcool în aerul expirat. Șoferul a fost sancționat contravențional cu amendă de 4.500 de lei și i s-a suspendat dreptul de a conduce vehicule pentru 90 de zile.

Acțiuni pentru siguranța comunității

Polițiștii mehedințeni au continuat, ieri, acțiunile pentru menținerea ordinii și siguranței publice, verificarea respectării legislației rutiere și prevenirea consumului de substanțe interzise.

Au intervenit la 36 de evenimente sesizate, dintre care 19 prin SNUAU 112.

40 de conducători auto au fost testați pentru alcool și substanțe psihoactive.

191 de autovehicule și 240 de persoane au fost verificate

