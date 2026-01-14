(VIDEO) Urmărire ca-n filme pe străzile Craiovei! Tânăr de 19 ani, prins după o cursă nebună

Un tânăr de 19 ani din Craiova a fost sancționat drastic de polițiști, după ce a fost protagonistul unei urmăriri periculoase pe mai multe artere ale municipiului. Incidentul a avut loc în seara zilei de 13 ianuarie, în jurul orei 23:20, și s-a soldat cu amenzi de peste 10.000 de lei și suspendarea dreptului de a conduce pentru 330 de zile.

Totul a început pe Bulevardul Decebal, unde polițiștii Biroului Rutier Craiova au observat un autoturism al cărui conducător manifesta un comportament agresiv, întorcând vehiculul prin folosirea frânei de ajutor. La semnalele regulamentare de oprire, acționate cu semnale acustice și luminoase, șoferul nu s-a conformat și a accelerat, încercând să scape de echipajul de poliție.

A urmat o urmărire pe mai multe străzi din Craiova, timp în care tânărul a comis numeroase abateri grave:

a circulat pe sensul opus,

a efectuat depășiri peste marcajul continuu,

nu a acordat prioritate în sensul giratoriu,

a ignorat culoarea roșie a semaforului, punând în pericol siguranța participanților la trafic.

Cursa s-a încheiat pe strada Drumul Jiului, unde autoturismul a fost oprit prin blocarea acestuia de către un alt echipaj de poliție. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că la volan se afla un tânăr de 19 ani, din Craiova.

Pentru faptele sale, acesta a fost sancționat contravențional cu amenzi în valoare totală de peste 10.000 de lei. Ppermisul de conducere i-a fost reținut pentru o perioadă de 330 de zile.

Citește și: Bărbat de 83 de ani, dispărut din Râmnicu Vâlcea. Poliția solicită sprijinul populației