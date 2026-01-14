Avertisment al polițiștilor din Olt: prudență sporită la volan în condiții de iarnă

Inspectoratul de Poliție Județean Olt reamintește tuturor participanților la trafic importanța adoptării unui comportament preventiv la volan, în special în zonele unde carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață sau unde condițiile meteorologice nefavorabile pot reduce siguranța deplasărilor.

Pe fondul sezonului rece, polițiștii atrag atenția că neadaptarea conduitei la condițiile de drum poate crește semnificativ riscul producerii accidentelor rutiere.

Recomandările polițiștilor rutieri pentru șoferi

Pentru reducerea riscului de evenimente rutiere, polițiștii rutieri recomandă conducătorilor auto:

să circule cu viteză adaptată stării drumului și să păstreze o distanță corespunzătoare față de celelalte vehicule;

să se asigure că autovehiculele sunt echipate corespunzător sezonului rece, cu anvelope de iarnă și, acolo unde situația o impune, lanțuri antiderapante;

să utilizeze luminile de întâlnire pe tot parcursul deplasării și luminile de ceață atunci când vizibilitatea este redusă;

să evite schimbările bruște de direcție sau frânările puternice, care pot duce la pierderea controlului asupra autovehiculului;

să îndepărteze zăpada, gheața sau murdăria de pe parbriz, geamuri, oglinzi și blocurile optice, pentru a beneficia de o vizibilitate corespunzătoare.

Polițiștii, prezenți în teren

Reprezentanții IPJ Olt precizează că polițiștii rutieri se află în teren și desfășoară activități pentru fluidizarea traficului și prevenirea accidentelor, în special pe drumurile cu risc ridicat.

Autoritățile subliniază că respectarea regulilor de circulație și adoptarea unei conduite responsabile la volan contribuie la siguranța tuturor celor aflați în trafic.

