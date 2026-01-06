(VIDEO) Tânăr din Vâlcea sancționat după ce a efectuat drifturi în Costești

Polițiștii din Costești s-au sesizat din oficiu după ce pe o rețea de socializare a apărut un material video în care un tânăr conducea agresiv un autoturism pe un drum public din comună.

În urma verificărilor, s-a stabilit că în noaptea de 4 ianuarie 2026, un bărbat de 19 ani, din județul Vâlcea, a efectuat manevre de tip „drift” pe un carosabil acoperit cu zăpadă, punând în pericol siguranța rutieră.

Amendă și reținerea permisului de conducere

Polițiștii au analizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă și au identificat conducătorul auto.

Ca urmare a faptei, acesta a fost sancționat contravențional cu amendă de 810 lei, iar permisul de conducere i-a fost reținut pentru 30 de zile, conform legislației în vigoare.

Mesaj de prevenire și responsabilitate rutieră

Poliția reamintește tuturor conducătorilor auto că siguranța rutieră nu este un joc și că orice comportament agresiv, mai ales pe drumuri acoperite cu zăpadă sau polei, poate avea consecințe grave și ireversibile.

„Drumul public nu este pistă de raliu. Un moment de teribilism poate pune în pericol vieți nevinovate. Facem apel la tineri să dea dovadă de responsabilitate, maturitate și respect față de ceilalți participanți la trafic”, au transmis polițiștii.

