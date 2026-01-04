Un stâlp s-a prăbușit pe DJ552, între satul Criva și Vârvoru de Jos

2.3 C
Știri de ultima orăEvenimentUn stâlp s-a prăbușit pe DJ552, între satul Criva și Vârvoru de Jos

De Maria CERNĂTESCU
sursa: Facebook, foto: Gabriel Nicola

Duminică seara,un stâlp de înaltă tensiune a căzut, prăbușinudu-se pe DJ 552, între satul Criva și Vârvoru de Jos, județul Dolj. Circulația a fost blocată până la intervenția echipajelor pentru eliberarea drumului.




