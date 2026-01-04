1.8 C
Craiova
duminică, 4 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentUn jandarm de 27 de ani din București acuzat ca a violat o adolescentă de 16 ani. După ce a fost reținut a fos eliberat

Un jandarm de 27 de ani din București acuzat ca a violat o adolescentă de 16 ani. După ce a fost reținut a fos eliberat

De Maria CERNĂTESCU

Jandarmul acuzat că ar fi violat o fată de 16 ani în casa sa, la o petrecere, a fost eliberat din arest.

Jandarmul de 27 de ani din Capitală acuzat de viol a fost eliberat noaptea trecută după mai multe ore de audieri la Parchetul Militar. La ieşire, avocații au confirmat că bărbatul nu a primit nicio măsură preventivă. Scandalul a început ieri, după ce o adolescentă de 16 ani a sunat la 112.

Polițiștii au început cercetările și au descoperit că victima este o tânără de 16 ani, iar presupusul agresor un jandarm de 27 de ani. Fata ar fi ajuns în apartamentul bărbatului la o petrecere și după ce ar fi consumat alcool, aceasta ar fi fost agresată sexual. 

Jandarmul a fost audiat timp de mai multe ore ieri la parchetul militar, iar în fața anchetatorilor a recunoscut fapta, însă procurorul de caz a decis să fie cercetat în libertate până când vor veni analizele de la INML. 

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA