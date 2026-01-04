Un jandarm de 27 de ani din București acuzat ca a violat o adolescentă de 16 ani. După ce a fost reținut a fos eliberat

Jandarmul acuzat că ar fi violat o fată de 16 ani în casa sa, la o petrecere, a fost eliberat din arest.

Jandarmul de 27 de ani din Capitală acuzat de viol a fost eliberat noaptea trecută după mai multe ore de audieri la Parchetul Militar. La ieşire, avocații au confirmat că bărbatul nu a primit nicio măsură preventivă. Scandalul a început ieri, după ce o adolescentă de 16 ani a sunat la 112.

Polițiștii au început cercetările și au descoperit că victima este o tânără de 16 ani, iar presupusul agresor un jandarm de 27 de ani. Fata ar fi ajuns în apartamentul bărbatului la o petrecere și după ce ar fi consumat alcool, aceasta ar fi fost agresată sexual.

Jandarmul a fost audiat timp de mai multe ore ieri la parchetul militar, iar în fața anchetatorilor a recunoscut fapta, însă procurorul de caz a decis să fie cercetat în libertate până când vor veni analizele de la INML.