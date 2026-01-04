AȚI VĂZUT-O?

O minoră a dispărut de acasă, din comuna Tomson, sat Floreștii, județul Vâlcea.

Polițiștii Secției 7 Poliție desfășoară activități de căutare a minorei Avram Maria-Izabela, în vârstă de 15 ani, din comuna Tomșani, sat Foleștii de Sus, județul Vâlcea.

La data de 4 ianuarie 2026, polițiștii au fost sesizați prin apel 112 cu privire la plecarea voluntară de la domiciliu a minorei.

Din primele verificări a rezultat că aceasta ar fi plecat în data de 2 ianuarie 2026, în jurul orei 22:00, fără a mai reveni până în prezent.

Minora are aproximativ 1,50 m înălțime, circa 45 kg, păr șaten vopsit.

La momentul plecării, aceasta era îmbrăcată cu geacă de fâș de culoare neagră, cu glugă cu puf, blugi de culoare neagră, tricou negru și ghete de culoare crem.

Orice persoană care poate furniza informații utile pentru găsirea acesteia este rugată să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.