Bărbat rănit grav după ce a căzut într-un pasaj subteran în noaptea de Revelion 

Un bărbat a fost dus de urgenţă la spital, în noaptea de Revelion, după ce a căzut în pasajul subteran din Piaţa Victoriei din Timișoara. Jandarmii care au intervenit pentru salvarea bărbatului au fost nevoiţi să spargă panourile metalice care blocau accesul în pasaj, informează News.ro.

„Jandarmii timişeni au intervenit prompt pentru acordarea primului ajutor unui bărbat care a căzut în pasajul subteran din Piaţa Victoriei, municipiul Timişoara, în noaptea de Revelion. Pentru a ajunge cât mai rapid la victimă, jandarmii au fost nevoiţi să spargă panourile metalice care blocau accesul în pasaj, acţionând în regim de urgenţă“, a transmis, joi, Inspectoratul de Jandarmi Timiş.

De asemenea, jandarmii au acordat primul ajutor persoanei căzute şi au monitorizat starea acesteia până la sosirea echipajului medical.

„Jandarmii i-au sprijinit la scoaterea tărgii din subsol şi au asigurat perimetrul pentru a preveni alte incidente. Intervenţia rapidă a jandarmilor a fost esenţială pentru stabilizarea victimei şi asigurarea unui sprijin imediat până la preluarea de către echipajele specializate”, a mai precizat IJJ Timiş.

Pasajul subteran din Piaţa Victoriei din Timisoara nu este funcţional, accesul fiind închis de mai mulţi ani.

