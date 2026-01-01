-0.6 C
Craiova
joi, 1 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentBărbat rănit grav după ce a căzut într-un pasaj subteran în noaptea de Revelion 

Bărbat rănit grav după ce a căzut într-un pasaj subteran în noaptea de Revelion 

De Daniela Moise

Un bărbat a fost dus de urgenţă la spital, în noaptea de Revelion, după ce a căzut în pasajul subteran din Piaţa Victoriei din Timișoara. Jandarmii care au intervenit pentru salvarea bărbatului au fost nevoiţi să spargă panourile metalice care blocau accesul în pasaj, informează News.ro.

„Jandarmii timişeni au intervenit prompt pentru acordarea primului ajutor unui bărbat care a căzut în pasajul subteran din Piaţa Victoriei, municipiul Timişoara, în noaptea de Revelion. Pentru a ajunge cât mai rapid la victimă, jandarmii au fost nevoiţi să spargă panourile metalice care blocau accesul în pasaj, acţionând în regim de urgenţă“, a transmis, joi, Inspectoratul de Jandarmi Timiş.

De asemenea, jandarmii au acordat primul ajutor persoanei căzute şi au monitorizat starea acesteia până la sosirea echipajului medical.

„Jandarmii i-au sprijinit la scoaterea tărgii din subsol şi au asigurat perimetrul pentru a preveni alte incidente. Intervenţia rapidă a jandarmilor a fost esenţială pentru stabilizarea victimei şi asigurarea unui sprijin imediat până la preluarea de către echipajele specializate”, a mai precizat IJJ Timiş.

Pasajul subteran din Piaţa Victoriei din Timisoara nu este funcţional, accesul fiind închis de mai mulţi ani.

Citește și: Mel Gibson și partenera sa s-au despărțit după un deceniu

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA