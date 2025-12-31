Mel Gibson și partenera sa s-au despărțit după un deceniu

„Deși este trist să încheiem acest capitol din viețile noastre, suntem binecuvântați cu un fiu minunat și vom continua să fim cei mai buni părinți posibil”, au declarat Mel Gibson și Rosalind Ross într-un comunicat comun transmis revistei People.

Actorul de 69 de ani și scenarista de 35 de ani, despre care presa de la Hollywood a scris anterior că s-au despărțit discret în urmă cu aproximativ un an, vor continua să își crească împreună fiul de 8 ani, Lars.

Cei doi s-au cunoscut prin intermediul unor prieteni comuni în 2014 și au început o relație la scurt timp după aceea. Ross l-a adus pe lume pe Lars în 2017, cu doar câteva zile înainte ca Gibson să fie nominalizat la Premiul Oscar pentru Cel mai bun regizor grație filmului său de război Hacksaw Ridge.

„Ce poate fi mai emoționant decât să asculți anunțarea nominalizărilor în timp ce îți ții în brațe fiul nou-născut?”, spunea Gibson într-o declarație publicată la momentul respectiv.

Gibson și Ross au rămas fără locuința din California la începutul anului

Pe lângă Lars, Gibson mai are opt copii mai mari. Pe fiica Hannah și șase fii adulți – Christian, Edward, William, Louis, Milo și Thomas – i-a avut cu fosta sa soție, Robyn Moore. Lucia, fiica sa în vârstă de 16 ani, a avut-o în timpul relației cu compozitoarea și pianista Oksana Grigorieva, de care s-a despărțit în 2010.

În ianuarie 2025, Gibson și Ross și-au pierdut locuința din Malibu în incendiile de vegetație care au devastat zona orașului Los Angeles, care găzduiește centrul industriei cinematografice din SUA. Actorul era plecat din oraș în acel moment, iar familia sa și animalele lor de companie au fost evacuate în siguranță.

„Vestea bună este că toți cei din familia mea și toți cei pe care îi iubesc sunt bine; suntem cu toții fericiți, sănătoși și în afara oricărui pericol – asta este, de fapt, tot ce contează pentru mine”, a declarat Gibson pe 9 ianuarie, într-o apariție la emisiunea Elizabeth Vargas Reports difuzată de postul NewsNation.

În prezent, Gibson lucrează la filmul „Învierea lui Hristos“, continuarea după mai bine de două decenii a dramei sale biblice „Patimile lui Hristos din 2004“. Noul film va fi lansat în două părți, prima urmând să ajungă în cinematografe pe 26 martie 2027, în Vinerea Mare.

Citește și: Doi tineri au murit carbonizați după ce mașina lor a lovit o casă și a luat foc