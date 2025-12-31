Doi tineri au murit carbonizați după ce mașina lor a lovit o casă și a luat foc

Doi tineri, de 18 şi 19 ani, au murit carbonizaţi, marți noapte, în Găeşti, după ce mașina în care se aflau a lovit colţul unei clădiri, s-a răsturnat și a luat foc. La volan se afla tânărul de 18 ani.

„La data de 31 decembrie a.c., în jurul orei 02:50, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Găeşti – Formaţiunea Rutieră au fost sesizaţi cu privire la producerea unui accident rutier în oraşul Găeşti. Din cercetările efectuate, poliţiştii au stabilit faptul că un tânăr, de 18 ani, din oraşul Găeşti, în timp ce ar fi condus un autoturism pe strada Vladimir Streinu, din oraşul Găeşti, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, acroşând colţul unei clădiri, după care autoturismul s-ar fi răsturnat, luând foc”, a transmis IPJ Dâmboviţa.

În urma accidentului, atât şoferul, cât şi un tânăr, de 19 ani, din oraşul Găeşti, pasager în mașină, au murit carbonizaţi.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, cercetările fiind continuate.

