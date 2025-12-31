Accident de muncă în Portul Constanţa. Doi bărbaţi au murit

În urma unui accident de muncă produs miercuri în Portul Constanţa, doi bărbaţi au murit, iar o altă victimă a ajuns la spital cu un traumatism la picior.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, miercuri, în dana 5 a Portului Constanţa, după ce s-a produs un accident de muncă.

În urma evenimentului, doi bărbaţi de 52 de ani şi 64 de ani au murit. Un alt bărbat de 57 de ani a fost dus la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, fiind diagnosticat cu un traumatism la picior. De asemenea, un bărbat de 61 de ani a refuzat transportul la spital, potrivit news.ro.

Conform primelor informaţii, un pneu al unui utilaj ar fi făcut explozie, iar suflul acesteia i-ar fi proiectat pe cei doi muncitori la câţiva metri. Aceştia au decedat în urma rănilor suferite.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au explicat cum s-a produs accidentul de muncă.

”Din primele cercetări a reieşit faptul că ar fi explodat o anvelopă a unui utilaj de manipulare a containerelor. La locul evenimentului a intervenit un echipaj medical, care a constatat decesul victimelor”, au afirmat poliţiştii.

Ei continuă cercetările pentru a stabili cauzele care au dus la producerea acestui eveniment. La locul incidentului se află echipaje de poliţie şi reprezentanţi al Inspectoratului Teritorial de Muncă.

