Trenurile Eurostar au început să circule din nou după haosul de marți. Trenurile Eurostar care leagă Marea Britanie de Europa continentală prin tunelul ce trece pe sub Canalul Mânecii și-au reluat circulația miercuri.

Pasagerii au fost avertizați că sunt posibile în continuare întârzieri și anulări după ce o problemă la alimentarea cu energie electrică a dus la suspendarea curselor feroviare cu o zi înainte, relatează BBC și The Guardian.

Mii de pasageri, în perioada aglomerată de dinaintea Anului Nou, s-au confruntat cu ore întregi de întârzieri după ce operatorul feroviar a anulat marți cursele dintre Londra, Paris, Amsterdam și Bruxelles din cauza unei probleme la alimentarea electrică a liniei contact și a unei defecțiuni la un tren LeShuttle.

Unele servicii au fost reluate marți seara

Unele servicii au fost reluate marți seara pe singura linie disponibilă, Eurostar precizând că au existat „probleme suplimentare cu infrastructura feroviară pe parcursul nopții”.

Un comunicat publicat miercuri pe site-ul Eurostar arată: „Plănuim să operăm toate serviciile noastre astăzi, însă, din cauza efectelor în lanț, pot exista în continuare unele întârzieri și posibile anulări de ultim moment”.

