Polițiștii IPJ Olt vor fi prezenți în teren în noaptea de Revelion

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Olt vor fi prezenți în teren, inclusiv în noaptea de Revelion, pentru asigurarea ordinii și liniștii publice și prevenirea faptelor antisociale, în contextul minivacanței de la începutul anului.

Dispozitivele de ordine publică vor fi adaptate fluxurilor de persoane și evenimentelor organizate la nivelul județului, în perioada 31 decembrie – 7 ianuarie, fiind angrenați polițiști din cadrul structurilor operative, în vederea menținerii unui climat de siguranță în comunitate.

Atenția va fi concentrată asupra zonelor cu aflux mare de persoane, a localurilor publice, precum și a manifestărilor desfășurate atât în aer liber, cât și în spații închise, pentru prevenirea infracțiunilor cu violență și a altor fapte de natură să afecteze ordinea publică.

Poliţiştii rutieri vor acționa pe drumurile naționale și județene

Pe linie rutieră, polițiștii vor acționa pe drumurile naționale și județene pentru reducerea riscului rutier, fiind intensificate controalele pentru depistarea conducătorilor auto care se urcă la volan sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, precum și a celor care nu respectă limitele legale de viteză.

Totodată, polițiștii desfășoară acțiuni specifice pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale ce vizează articolele pirotehnice, în special cele care pot pune în pericol integritatea persoanelor.

Legislația în vigoare interzice utilizarea petardelor, pocnitorilor și bateriilor de artificii

Reamintim că legislația în vigoare interzice utilizarea petardelor, pocnitorilor și bateriilor de artificii de către persoanele fizice, iar articolele pirotehnice cu risc redus pot fi utilizate doar de persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani și numai în condițiile prevăzute de lege.

Pentru evitarea incidentelor, recomandăm cetățenilor:

– să adopte un comportament responsabil și să evite conflictele;

– să nu conducă sub influența alcoolului sau a drogurilor;

– să nu permită copiilor accesul la articole pirotehnice;

– să sesizeze orice situație de risc prin apelarea numărului 112.

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Olt rămân la datorie pe întreaga durată a minivacanței, pentru ca sărbătorile de iarnă să se desfășoare în siguranță.

