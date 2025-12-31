Alcoolul, țigările și carburanții se scumpesc de la 1 ianuarie 2026

Accizele la bere, vin, alcool şi combustibili se majorează din nou de la 1 ianuarie 2026, a doua oară în ultimele şase luni, potrivit Codului Fiscal.

Acciza la bere creşte la 5,83 lei/hl grad Plato, de la 5,30 lei, pentru vinuri liniştite la 11 lei/hl, de la 10 lei, iar pentru vinuri spumoase la 83,81 lei, de la 76,19 lei.

Pentru alcoolul etilic, acciza se majorează la 5.848,49 lei/hl de alcool pur (2.924,23 lei pentru alcoolul produs în micile distilerii), de la 5.316,81 (2.658,39 pentru micile distilerii). Asta ar însemna o scumpire cu circa 2,6 lei pe litru de băutură alcoolică, potrivit stirileprotv.ro.

Și țigările vor fi mai scumpe, pentru că accizele la tutun vor fi majorate începând cu prima zi a anului 2026. Un pachet de țigări va costa cu aproximativ 3,8 lei mai mult.

Şi carburanţii vor fi mai scumpi

Pentru benzină cu plumb, acciza urcă la 3.598,98/1000 litri, de la 3.271,80 lei, iar pentru cea fără plumb la 3.059,80, de la 2.781,64. În cazul motorinei, acciza se majorează la 2.804,29 /1000 litri, de la 2.549,35 lei în prezent.

La pompă, carburanții vor costa cu circa 3,3 – 3,8% mai mult, ceea ce înseamnă că un plin va costa cu 12 – 14 lei mai mult pentru un plin.

