33 de persoane, salvate de pe munte în ultimele 24 de ore

În ultimele 24 de ore, Dispeceratul Național Salvamont informează miercuri că 33 de persoane au fost salvate de pe munte, dintre care zece au fost transportate la spital.

„Au fost salvate 33 de persoane. Dintre acestea, 10 au fost transportate cu ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital. Din păcate o persoană a decedat și a fost predată la Serviciul IML“, a precizat Salvamont România, pe pagina sa de Facebook.

Conform sursei citate, în ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 32 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor.

Cele mai multe – nouă apeluri – au fost primite pentru Salvamont Maramureș.

S-au mai primit solicitări pentru:

* Salvamont Lupeni – 5 apeluri

* Salvamont Neamț, Salvamont Gorj și Salvamont Cluj – câte 3 apeluri

* câte 2 apeluri pentru Salvamont Voineasa, Salvamont Sibiu și Salvamont Județul Brașov,

* câte un apel pentru Salvamont Municipiul Brașov, Salvamont Argeș și Salvamont Caraș Severin – Semenic.

De asemenea, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit, în ultimele 24 de ore, și 27 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.

