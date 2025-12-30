(VIDEO) Bărbat reținut după ce a jefuit o sală de jocuri din Slatina

2.3 C
De Mariana BUTNARIU

-

Polițiștii din Slatina, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina, au reținut un bărbat de 41 de ani, din comuna Tufeni, după ce a jefuit o sală de jocuri.

Incidentul s-a produs pe 28 decembrie, când o femeie angajată a unei săli de jocuri de noroc din municipiu a sesizat că o persoană necunoscută a pătruns în incinta unității. Sub amenințarea unui cuțit, a sustras aproximativ 70.000 de lei.

Polițiștii au demarat imediat activități complexe investigativ-operative, împreună cu Serviciul de Investigații Criminale, pentru identificarea autorului și recuperarea prejudiciului. În urma anchetei, autorul a fost identificat. Ieri, au fost puse în aplicare două mandate de percheziție domiciliară.

În urma perchezițiilor, prejudiciul a fost recuperat integral și predat victimei. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Olt.

Operațiunea a beneficiat de sprijinul:

  • Serviciului Criminalistic,
  • Serviciului pentru Acțiuni Speciale,
  • Secției 12 Poliție Rurală Potcoava – Postul de Poliție Tufeni,
  • Poliției Locale Slatina.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și luarea tuturor măsurilor legale necesare.

