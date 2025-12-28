Gorj: Doi șoferi, depistați băuți la volan

Polițiștii gorjeni au depistat, ieri, doi conducători auto care se aflau sub influența alcoolului, pe drumuri publice din județ. În ambele cazuri au fost întocmite dosare penale.

Primul caz a fost înregistrat în jurul orei 18:30, când polițiștii din Târgu Cărbunești au oprit în trafic, pe DC 27, un bărbat de 66 de ani, din satul Ștefănești, care conducea un autoturism. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o alcoolemie de 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Cel de-al doilea caz a avut loc în jurul orei 11:00, pe DN 67C – zona turistică montană Rânca. Polițiștii din Novaci au depistat un bărbat de 52 de ani, din Novaci, conducând un autoturism sub influența alcoolului. Testarea etilotest a indicat o concentrație de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat. Și în acest caz, conducătorul auto a fost transportat la Spitalul Orașului Novaci, unde i-au fost recoltate două mostre biologice de sânge.

În ambele situații, polițiștii au întocmit dosare penale pentru infracțiunea de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului. Cercetările sunt continuate conform procedurilor legale.

