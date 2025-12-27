2.9 C
Craiova
sâmbătă, 27 decembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentDoi copii plecați la colindat s-au înecat într-un lac de acumulare, după ce gheața s-a rupt când îl traversau

Doi copii plecați la colindat s-au înecat într-un lac de acumulare, după ce gheața s-a rupt când îl traversau

De Daniela Moise

Doi copii, de 12 şi 14 ani, dintr-un grup de colindători, s-au înecat astăzi în acumularea Tăcuta, după ce gheaţa pe care o traversau s-a rupt. Poliţiştii au luat legătura cu părinţii celor doi copii, care au spus că nu i-au mai văzut pe aceştia de la ora 15.15. În jurul orei 18.40, ISU Vaslui a informat că ambii copii au fost scoşi din apă decedaţi.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vaslui a anunțat, sâmbătă seară, că este posibil ca doi copii cu vârste de 12 și 14 ani să se fi înecat în acumularea Tăcuta, localitatea Protopopești, comuna Tăcuta.

A intervenit Detașamentul Vaslui, cu Autospeciala de căutare-salvare L200, o barcă pneumatică, TIM și EPA, precum și zece militari.

Apelul la 112 a fost făcut la ora 17.35. Autoritățile locale afirmă că cei doi copii ar fi făcut parte dintr-un grup de colindători care au traversat acumularea pe gheață, iar aceasta s-a rupt.

Căutați de polițiști, părinții celor doi copii au spus că nu i-au mai văzut pe aceștia de la ora 15.15.

Ambii copii, un băiat de 12 ani şi o fată de 14 ani, cel mai probabil fraţi, au fost scoşi din apă decedaţi.

Citește și: Angajat al Școlii de Poliție din Câmpina, arestat preventiv pentru tentativă de viol asupra unui elev

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA