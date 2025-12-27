Doi copii plecați la colindat s-au înecat într-un lac de acumulare, după ce gheața s-a rupt când îl traversau

Doi copii, de 12 şi 14 ani, dintr-un grup de colindători, s-au înecat astăzi în acumularea Tăcuta, după ce gheaţa pe care o traversau s-a rupt. Poliţiştii au luat legătura cu părinţii celor doi copii, care au spus că nu i-au mai văzut pe aceştia de la ora 15.15. În jurul orei 18.40, ISU Vaslui a informat că ambii copii au fost scoşi din apă decedaţi.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vaslui a anunțat, sâmbătă seară, că este posibil ca doi copii cu vârste de 12 și 14 ani să se fi înecat în acumularea Tăcuta, localitatea Protopopești, comuna Tăcuta.

A intervenit Detașamentul Vaslui, cu Autospeciala de căutare-salvare L200, o barcă pneumatică, TIM și EPA, precum și zece militari.

Apelul la 112 a fost făcut la ora 17.35. Autoritățile locale afirmă că cei doi copii ar fi făcut parte dintr-un grup de colindători care au traversat acumularea pe gheață, iar aceasta s-a rupt.

Căutați de polițiști, părinții celor doi copii au spus că nu i-au mai văzut pe aceștia de la ora 15.15.

Ambii copii, un băiat de 12 ani şi o fată de 14 ani, cel mai probabil fraţi, au fost scoşi din apă decedaţi.

