Angajat al Școlii de Poliție din Câmpina, arestat preventiv pentru tentativă de viol asupra unui elev

Bărbatul de 49 de ani acuzat de tentativă de viol de un elev al Şcolii de agenţi de poliţie din Câmpina a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. El nu este cadru didactic, dar este angajat al Ministerului de Interne. Bărbatul a contestat deja măsura decisă împotriva sa.

El a fost prezentat Judecătoriei Ploieşti cu propunere de luare a măsurii arestării preventive pe o perioadă de 30 de zile.

Instanţa a admis propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova şi a dispus arestarea preventivă a bărbatului pe o perioada de 30 de zile, de la data de 27.12.2025 pana la data de 25.01.2025, inclusiv.

Bărbatull va fi dus în arestul IPJ Prahova – Câmpina.

La puţin timp de la emiterea sentinţei, bărbatul acuzat de tentativă de viol a contestat măsura arestului preventiv.

Dosarul penal pentru tentativă de viol a fost deschis, vineri, după ce anchetatorii au fost sesizaţi de către conducerea Şcolii de agenţi de poliţie Câmpina. Reclamaţia a fost depusă de un elev 20 de ani.

Citește și: Cel puţin doi morţi şi 26 de răniţi într-un carambol de 67 de vehicule pe o autostradă din Japonia