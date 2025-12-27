Cel puţin doi morţi şi 26 de răniţi într-un carambol de 67 de vehicule pe o autostradă din Japonia

Cel puţin două persoane au murit, iar alte 26 au fost rănite, dintre care cinci grav, într-un accident rutier în care au fost implicate 67 de maşini, pe autostrada Kan-Etsu, la Minakami, în Japonia, la începutul vacanţei de Anul Nou.

O femeie de 70 de ani, orginară din Tokyo, a murit într-o maşină. Un corp carbonizat a fost găsit pe scaunul şoferului unui camion incendiat, au anunţat vineri autorităţile.

Potrivit poliţiei rutiere din prefectura Gunma, accidentul a început cu o coliziune între două camioane, în oraşul Minakami, situat la aproximativ 160 km nord-vest de Tokyo.

Coliziunea a blocat o parte a autostrăzii, iar vehiculele care veneau nu au putut frâna pe drumul înzăpezit. Un incendiu a izbucnit apoi şi a cuprins 20 de vehicule. Unele dintre maşini au fost distruse în întregime de flăcări. Incendiul a fost stins după şapte ore.

Porţiuni ale autostrăzii au fost închise pentru a permite desfăşuarea anchetei poliţiei, evacuarea vehiculelor accidentate şi curăţarea drumului.

Citește și: Aeroportul din Hanovra, închis din cauza unor drone neidentificate