Transport de marfă sancționat în Orșova pentru nerespectarea prevederilor legale

Polițiștii din Orșova au oprit, ieri, în trafic, pe DN6, un ansamblu de vehicule condus de un bărbat de 37 de ani, cetățean bulgar.

În urma controlului, polițiștii au constatat că șoferul nu a respectat condițiile legale privind modul de utilizare al aparatului tahograf.

De asemenea, testarea cu aparatul alcooltest a indicat 0,15 mg/l alcool în aerul expirat.

Sancțiuni aplicate

Șoferul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 16.050 de lei pentru nerespectarea prevederilor:

O.G. 37/2007 privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea tahografelor

OUG 195/2005 privind circulația pe drumurile publice

Totodată, polițiștii au imobilizat vehiculul până la îndeplinirea condițiilor necesare continuării transportului rutier.

