Bărbat de 79 de ani găsit în viață după trei zile pe un câmp în Mehedinți

Polițiștii din Strehaia au fost sesizați, ieri, de un bărbat de 56 de ani, cu privire la faptul că socrul său, un bărbat de 79 de ani din comuna Stângăceaua, a plecat voluntar de la domiciliu pe 16 decembrie și nu a mai revenit.

Polițiștii s-au mobilizat rapid și, după verificări în extravilanul comunei Stângăceaua, l-au identificat pe bărbat în viață, dar într-o stare avansată de epuizare fizică, ca urmare a expunerii prelungite la condiții meteo nefavorabile, timp de aproximativ trei zile.

La fața locului a intervenit un echipaj medical, care a acordat primele îngrijiri, iar ulterior bărbatul a fost transportat la o unitate medicală pentru investigații de specialitate.

Recomandări ale poliției

Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți recomandă cetățenilor să anunțe imediat autoritățile în cazul dispariției persoanelor vulnerabile, pentru a facilita intervenția rapidă.

