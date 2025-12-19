8.4 C
Craiova
vineri, 19 decembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentBărbat de 79 de ani găsit în viață după trei zile pe un câmp în Mehedinți

Bărbat de 79 de ani găsit în viață după trei zile pe un câmp în Mehedinți

De Mariana BUTNARIU
Polițiștii din Strehaia au fost sesizați, ieri, de un bărbat de 56 de ani, cu privire la faptul că socrul său, un bărbat de 79 de ani din comuna Stângăceaua, a plecat voluntar de la domiciliu pe 16 decembrie și nu a mai revenit.
Polițiștii din Strehaia au fost sesizați, ieri, de un bărbat de 56 de ani, cu privire la faptul că socrul său, un bărbat de 79 de ani din comuna Stângăceaua, a plecat voluntar de la domiciliu pe 16 decembrie și nu a mai revenit.

Polițiștii din Strehaia au fost sesizați, ieri, de un bărbat de 56 de ani, cu privire la faptul că socrul său, un bărbat de 79 de ani din comuna Stângăceaua, a plecat voluntar de la domiciliu pe 16 decembrie și nu a mai revenit.

Polițiștii s-au mobilizat rapid și, după verificări în extravilanul comunei Stângăceaua, l-au identificat pe bărbat în viață, dar într-o stare avansată de epuizare fizică, ca urmare a expunerii prelungite la condiții meteo nefavorabile, timp de aproximativ trei zile.

La fața locului a intervenit un echipaj medical, care a acordat primele îngrijiri, iar ulterior bărbatul a fost transportat la o unitate medicală pentru investigații de specialitate.

Recomandări ale poliției

Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți recomandă cetățenilor să anunțe imediat autoritățile în cazul dispariției persoanelor vulnerabile, pentru a facilita intervenția rapidă.

Citește și: Colindători primiți cu căldură la Detașamentul 6 Jandarmi din Strehaia

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA