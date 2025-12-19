5.1 C
Craiova
duminică, 21 decembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalDoljMagia Crăciunului continuă la Craiova: spectacole și tradiții la Târgul de Crăciun

Magia Crăciunului continuă la Craiova: spectacole și tradiții la Târgul de Crăciun

De Mariana BUTNARIU

Târgul de Crăciun din Craiova continuă să ofere bucurie, muzică și momente speciale pentru toți vizitatorii, transformând Piețele Mihai Viteazul și Frații Buzești în locuri unde spiritul Crăciunului prinde viață.

Evenimentul a fost desemnat drept cel mai frumos Târg de Crăciun din Europa, conform votanților în clasamentul European Best Destinations.

Programul spectacolelor (18 – 25 decembrie 2025)

Joi, 18.12.2025 – Piața Mihai Viteazul

  • 18:20 Dansul fulgilor de nea
  • 18:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun

Vineri, 19.12.2025

  • Piața Mihai Viteazul:
    18:20 Dansul fulgilor de nea
    18:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun
    19:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun
    Spectacol de Balet „Spărgătorul de Nuci” pe Patinoar, Opera Română Craiova
  • Piața Frații Buzești:
    17:30 – 17:45 Isabela Ivan
    17:50 – 18:05 Lucia Baicu
    18:10 – 18:40 Concert de Crăciun, Cvartet Armonioso
    18:45 – 19:15 Armonii de Crăciun, Opera Română Craiova
    19:20 – 20:20 Muzică populară, Secția Folclor „Maria Tănase”
    20:25 – 21:25 Ansamblul Folcloric Doina Mehedințului
    MC: Tom Crîngureanu

Sâmbătă, 20.12.2025

  • Piața Mihai Viteazul:
    18:20 Dansul fulgilor de nea
    18:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun
    19:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun
    Spectacol de Balet „Spărgătorul de Nuci”, Opera Română Craiova
  • Piața Frații Buzești:
    18:00 – 18:15 David Crăciun
    18:20 – 18:30 Diaconu Mihnea
    18:35 – 19:05 Winter Wonderland, concert de colinde, Filarmonica Oltenia
    19:10 – 20:10 Trupa Aryma, MusicAll și Corul Meloritm, Palatul Național al Copiilor
    MC: Tom Crîngureanu
  • Piața Mihai Viteazul: 19:30 – 20:00 Fanfara militară a Garnizoanei Craiova

Duminică, 21.12.2025 – Piața Mihai Viteazul

  • 18:20 Dansul fulgilor de nea
  • 18:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun
  • 19:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun

Luni, 22.12.2025 – Miercuri, 24.12.2025 – Piața Mihai Viteazul

  • 18:20 Dansul fulgilor de nea
  • 18:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun

Joi, 25.12.2025 – Piața Mihai Viteazul

  • 18:20 Dansul fulgilor de nea
  • 18:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun
  • 19:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun

Un loc de întâlniri și tradiții

Târgul de Crăciun din Craiova rămâne un loc al tradițiilor și momentelor memorabile, invitând craiovenii și turiștii să se bucure de magia sărbătorilor într-un decor de poveste până după Crăciun.

Citește și: Accident rutier la Râmnicu Vâlcea: un tânăr a fost rănit

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA