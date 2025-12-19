Magia Crăciunului continuă la Craiova: spectacole și tradiții la Târgul de Crăciun

Târgul de Crăciun din Craiova continuă să ofere bucurie, muzică și momente speciale pentru toți vizitatorii, transformând Piețele Mihai Viteazul și Frații Buzești în locuri unde spiritul Crăciunului prinde viață.
Evenimentul a fost desemnat drept cel mai frumos Târg de Crăciun din Europa, conform votanților în clasamentul European Best Destinations.
Programul spectacolelor (18 – 25 decembrie 2025)
Joi, 18.12.2025 – Piața Mihai Viteazul
- 18:20 Dansul fulgilor de nea
- 18:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun
Vineri, 19.12.2025
- Piața Mihai Viteazul:
18:20 Dansul fulgilor de nea
18:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun
19:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun
Spectacol de Balet „Spărgătorul de Nuci” pe Patinoar, Opera Română Craiova
- Piața Frații Buzești:
17:30 – 17:45 Isabela Ivan
17:50 – 18:05 Lucia Baicu
18:10 – 18:40 Concert de Crăciun, Cvartet Armonioso
18:45 – 19:15 Armonii de Crăciun, Opera Română Craiova
19:20 – 20:20 Muzică populară, Secția Folclor „Maria Tănase”
20:25 – 21:25 Ansamblul Folcloric Doina Mehedințului
MC: Tom Crîngureanu
Sâmbătă, 20.12.2025
- Piața Mihai Viteazul:
18:20 Dansul fulgilor de nea
18:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun
19:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun
Spectacol de Balet „Spărgătorul de Nuci”, Opera Română Craiova
- Piața Frații Buzești:
18:00 – 18:15 David Crăciun
18:20 – 18:30 Diaconu Mihnea
18:35 – 19:05 Winter Wonderland, concert de colinde, Filarmonica Oltenia
19:10 – 20:10 Trupa Aryma, MusicAll și Corul Meloritm, Palatul Național al Copiilor
MC: Tom Crîngureanu
- Piața Mihai Viteazul: 19:30 – 20:00 Fanfara militară a Garnizoanei Craiova
Duminică, 21.12.2025 – Piața Mihai Viteazul
- 18:20 Dansul fulgilor de nea
- 18:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun
- 19:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun
Luni, 22.12.2025 – Miercuri, 24.12.2025 – Piața Mihai Viteazul
- 18:20 Dansul fulgilor de nea
- 18:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun
Joi, 25.12.2025 – Piața Mihai Viteazul
- 18:20 Dansul fulgilor de nea
- 18:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun
- 19:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun
Un loc de întâlniri și tradiții
Târgul de Crăciun din Craiova rămâne un loc al tradițiilor și momentelor memorabile, invitând craiovenii și turiștii să se bucure de magia sărbătorilor într-un decor de poveste până după Crăciun.
