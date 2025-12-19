Magia Crăciunului continuă la Craiova: spectacole și tradiții la Târgul de Crăciun

Târgul de Crăciun din Craiova continuă să ofere bucurie, muzică și momente speciale pentru toți vizitatorii, transformând Piețele Mihai Viteazul și Frații Buzești în locuri unde spiritul Crăciunului prinde viață.

Evenimentul a fost desemnat drept cel mai frumos Târg de Crăciun din Europa, conform votanților în clasamentul European Best Destinations.

Programul spectacolelor (18 – 25 decembrie 2025)

Joi, 18.12.2025 – Piața Mihai Viteazul

18:20 Dansul fulgilor de nea

18:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun

Vineri, 19.12.2025

Piața Mihai Viteazul:

18:20 Dansul fulgilor de nea

18:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun

19:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun

Spectacol de Balet „Spărgătorul de Nuci” pe Patinoar, Opera Română Craiova

18:20 Dansul fulgilor de nea 18:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun 19:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun Spectacol de Balet „Spărgătorul de Nuci” pe Patinoar, Opera Română Craiova Piața Frații Buzești:

17:30 – 17:45 Isabela Ivan

17:50 – 18:05 Lucia Baicu

18:10 – 18:40 Concert de Crăciun, Cvartet Armonioso

18:45 – 19:15 Armonii de Crăciun, Opera Română Craiova

19:20 – 20:20 Muzică populară, Secția Folclor „Maria Tănase”

20:25 – 21:25 Ansamblul Folcloric Doina Mehedințului

MC: Tom Crîngureanu

Sâmbătă, 20.12.2025

Piața Mihai Viteazul:

18:20 Dansul fulgilor de nea

18:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun

19:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun

Spectacol de Balet „Spărgătorul de Nuci”, Opera Română Craiova

18:20 Dansul fulgilor de nea 18:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun 19:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun Spectacol de Balet „Spărgătorul de Nuci”, Opera Română Craiova Piața Frații Buzești:

18:00 – 18:15 David Crăciun

18:20 – 18:30 Diaconu Mihnea

18:35 – 19:05 Winter Wonderland, concert de colinde, Filarmonica Oltenia

19:10 – 20:10 Trupa Aryma, MusicAll și Corul Meloritm, Palatul Național al Copiilor

MC: Tom Crîngureanu

18:00 – 18:15 David Crăciun 18:20 – 18:30 Diaconu Mihnea 18:35 – 19:05 Winter Wonderland, concert de colinde, Filarmonica Oltenia 19:10 – 20:10 Trupa Aryma, MusicAll și Corul Meloritm, Palatul Național al Copiilor MC: Tom Crîngureanu Piața Mihai Viteazul: 19:30 – 20:00 Fanfara militară a Garnizoanei Craiova

Duminică, 21.12.2025 – Piața Mihai Viteazul

18:20 Dansul fulgilor de nea

18:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun

19:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun

Luni, 22.12.2025 – Miercuri, 24.12.2025 – Piața Mihai Viteazul

18:20 Dansul fulgilor de nea

18:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun

Joi, 25.12.2025 – Piața Mihai Viteazul

18:20 Dansul fulgilor de nea

18:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun

19:30 Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun

Un loc de întâlniri și tradiții

Târgul de Crăciun din Craiova rămâne un loc al tradițiilor și momentelor memorabile, invitând craiovenii și turiștii să se bucure de magia sărbătorilor într-un decor de poveste până după Crăciun.

Citește și: Accident rutier la Râmnicu Vâlcea: un tânăr a fost rănit