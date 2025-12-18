5.6 C
650 kg de articole pirotehnice confiscate de polițiști în Târgu Jiu

De Mariana BUTNARIU
În cadrul Planului de acțiune Pirotehnic 2025/2026, polițiștii din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au efectuat, ieri, o percheziție domiciliară la locuința unui bărbat de 41 de ani din municipiul Târgu Jiu.

În urma acțiunii, a fost ridicată o cantitate de aproximativ 650 kg de articole pirotehnice – inclusiv petarde și baterii de artificii din categoriile F2, F3, F4, T1 și P1. Întreaga cantitate a fost indisponibilizată pentru continuarea cercetărilor.

Bărbatul este cercetat pentru prepararea, deținerea, transmiterea, depozitarea, distrugerea, comercializarea și folosirea articolelor pirotehnice fără drept.

