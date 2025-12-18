Un polițist din Segarcea salvează un minor dintr-un apartament cuprins de flăcări

Un apartament situat pe strada Unirii din orașul Segarcea a fost cuprins de flăcări,azi, la ora 9.25, punând în pericol viața unui minor de 16 ani.

Primul care a reacționat a fost agentul șef adjunct Iovan Vlad, polițist în cadrul Poliției Orașului Segarcea, aflat în timpul liber. Acesta a apelat imediat 112, dar nu s-a oprit aici. Fără să ezite, a intrat în locuința cuprinsă de fum și foc și a evacuat minorul, salvându-i viața.

Intervenția promptă a echipei de poliție

La scurt timp, la fața locului au ajuns colegii lui Vlad:

subinspector principal de poliție Mlădin Mihai,

agent șef adjunct de poliție Călărășanu Alexandru,

plutonier major Spiridon Marius.

Aceștia au acționat rapid pentru localizarea și stingerea incendiului până la sosirea pompierilor.

Profesionalism și devotament

Gestul de curaj al lui Vlad și intervenția echipei de poliție demonstrează profesionalism, devotament și curaj, salvând o viață și prevenind o tragedie. Autoritățile le transmit felicitări tuturor celor implicați, subliniind că prin acțiunile lor fac cinste uniformei și jurământului depus.

