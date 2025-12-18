(VIDEO) Procurorii fac percheziții într-un dosar de cetățenie română falsificată: peste 150 de suspecți implicați

Procurorii din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație au efectuat, azi, 37 de percheziții domiciliare. Este o anchetă complexă privind:

constituirea unui grup infracțional organizat,

fals material și intelectual în înscrisuri oficiale,

uz de fals,

acces ilegal la sistem informatic.

Investigația vizează modul de redobândire sau de acordare a cetățeniei române pe baza unor documente falsificate, în special certificate de cetățenie și pașapoarte românești, obținute de cetățeni străini, majoritatea din Federația Rusă, Ucraina și Moldova.

Conform anchetei, grupul infracțional organizat, constituit în 2022 și sprijinit de avocați, funcționari publici și traducători, avea acces la baze de date privind evidența populației din Republica Moldova și Ucraina și a creat o rețea de falsificare a documentelor necesare pentru a demonstra descendența din cetățeni români. Numai în primele 11 luni ale anului 2025 au fost depuse peste 900 de cereri de cetățenie legate de activitatea grupului.

Investigațiile au scos la iveală implicarea funcționarilor publici din Serviciul Stare Civilă Sector 6, care au înscris fals prezența solicitanților la ghișeu sau au emis acte de naștere fără certificate de cetățenie. De asemenea, s-au descoperit accesări ilegale la baze de date și divulgarea de informații confidențiale.

Până în prezent, au fost identificate cel puțin 89 de certificate de cetățenie false, utilizate ulterior pentru obținerea de acte de identitate românești, inclusiv pașapoarte. Ancheta continuă, fiind vizați 8 membri ai grupului, 5 avocați, 14 funcționari și 107 suspecți implicați în activități infracționale.

Acțiunea a fost realizată în colaborare cu:

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră,

Brigada de Combatere a Criminalității Organizate București,

Poliția Sector 6,

IPJ Botoșani,

Direcția de Operațiuni Speciale,

Inspectoratul General al Jandarmeriei Române și alte structuri specializate.

