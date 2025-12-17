0.6 C
Craiova
miercuri, 17 decembrie, 2025
Profesor universitar, arestat preventiv pentru violarea unei studente

Profesor universitar, arestat preventiv pentru violarea unei studente

De Daniela Moise

Profesorul Corneliu Gaşpar, de 57 de ani, care preda disciplina „Etică şi integritate academică” la Universitatea de Ştiinţele Vieţii (USV) din Iaşi, a fost arestat preventiv, după ce a fost acuzat de viol de către o studentă.

Ancheta în acest caz a pornit după ce o studentă a reclamat faptul că pe 9 iulie, după un examen, profesorul Corneliu Gaşpar ar fi invitat-o în birou şi ar fi forţat-o să întreţină un raport sexual oral cu acesta.

Tânăra l-a reclamat la poliţie, în timp ce conducerea universităţii a demarat o anchetă internă, în urma căreia profesorului i-a fost desfăcut contractul de muncă.

„În baza probatoriului administrat, la data de 16 decembrie, bărbatul de 57 de ani a fost reţinut, pentru 24 de ore, de către poliţişti. La aceeaşi dată, acesta a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi şi Judecătoriei Iaşi, astfel că instanţa a dispus luarea măsurii arestării preventive a acestuia, pentru 30 de zile”, a transmis IPJ Iaşi.

