Parfumuri și produse cosmetice contrafăcute confiscate în Craiova

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Dolj au desfășurat, ieri, o acțiune în municipiul Craiova, cu scopul prevenirii și combaterii activităților economice ilicite. În cadrul acțiunii au fost verificate 16 societăți comerciale și 15 persoane fizice.

Pentru neregulile constatate, au fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 37.000 de lei, iar suma de 1.120 de lei a fost confiscată.

Pe parcursul verificărilor, polițiștii au constatat 4 infracțiuni privind punerea în circulație a unor produse purtând mărci identice sau similare cu mărci înregistrate, fără documente care să ateste autenticitatea acestora.

Produse confiscate – parfumuri și cosmetice

Un exemplu relevant a fost descoperirea la punctul de lucru al unui agent economic din Craiova, unde au fost expuse spre vânzare peste 490 de parfumuri și peste 900 de produse de înfrumusețare, toate purtând însemnele unor mărci înregistrate, fără documente de proveniență.

Produsele au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor, urmând ca la finalizarea anchetei să fie propusă o soluție prin unitatea de parchet competentă.

Siguranța consumatorilor, prioritate pentru poliție

Polițiștii doljeni subliniază că astfel de acțiuni sunt parte a eforturilor continue de protejare a consumatorilor și de prevenire a comerțului ilegal. Măsurile aplicate au rolul de a asigura respectarea legii și responsabilitatea operatorilor economici în activitatea comercială.

