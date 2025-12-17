307 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 307 locuri de muncă vacante. Locurile de muncă sunt, după cum urmează:

Norvegia – 158 locuri de muncă pentru: muncitor în producție – industria piscicolă; manager de bucătărie; bucătar; lucrător în producție – prelucrarea somonului; mecanic biciclete; lucrător fermă bovine; tinichigiu auto; vopsitor auto.

Suedia – 94 locuri de muncă pentru: electician; operator de proces -zona topitoriei; operator de proces -turnare continuă; mecanic – zona laminorului la cald; electician – zona de turnare; electrician – macarale și echipamente ridicare; mecanic – macarale și echipamente ridicare; operator de proces – zona laminorului la cald.

Italia – 15 locuri de muncă pentru șofer autobuz.

Germania – 11 locuri de muncă pentru: fizioterapeut; lucrător în producție – procesare produse din carne.

Danemarca – 10 locuri de muncă pentru muncitor la demolări.

Olanda – 10 locuri de muncă pentru: personal de punte; timonier.

Slovenia – 4 locuri de muncă pentru finisor fațade exterioare clădiri.

Malta – 3 locuri de muncă pentru: tehnician; analist chimie control calitate; administrator sisteme IT.

Irlanda – 1 loc de muncă pentru îngrijitor persoane.

Franța –1 loc de muncă pentru tehnician reglare mașini circulare de tricotat.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă Spaţiul Economic European pot consulta ofertele accesând www.anofm.ro/EURES.



Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau de reşedinţă ale căror date de contact se află pe site-ul www.anofm.ro.