Accident rutier pe strada Știrbei Vodă din Craiova. O femeie a ajuns la spital

Un accident rutier s-a produs, azi, pe strada Știrbei Vodă din municipiul Craiova. Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat cu privire la producerea evenimentului, iar la fața locului au intervenit polițiștii din cadrul Biroului Rutier Craiova.

Din verificările efectuate a reieșit faptul că un bărbat de 61 de ani, cetățean bulgar, care conducea un autoturism pe banda a doua a străzii Știrbei Vodă, la intersecția cu strada Gheorghe Doja, nu s-ar fi asigurat corespunzător la schimbarea direcției de deplasare către dreapta. În aceste condiții, acesta a intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 32 de ani, din Craiova, care circula regulamentar pe banda întâi.

Autoturism proiectat într-o mașină parcată

În urma impactului, autoturismul condus de femeia de 32 de ani a fost proiectat într-un al treilea autoturism, aflat în staționare. Totodată, a fost acroșat și un pieton, o femeie de 69 de ani, din comuna Bucovăț.

Femeia de 69 de ani a suferit leziuni și a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportată la spital. Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

