Gorj: Articole pirotehnice de 3.500 de lei, comercializate fără drept

Polițiști din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au efectuat activități în cadrul planului de acțiune Pirotehnic 2025-2026. Au identificat pe raza municipiului Târgu Jiu, un tânăr din comuna Dănești, în timp ce deținea, în scopul comercializării, cantitatea de aproximativ 40 kg de articole pirotehnice (tip petarde) din categoria F1, P1 și F4. Valoarea totală a acestora s-a ridicat la aproximativ 3.500 lei. Tânărul nu avea documente de proveniență.

Din verificări s-a stabilit că acesta nu are calitatea de pirotehnician și nu deţine autorizaţie legală pentru efectuarea de operaţiuni cu astfel de produse.

S-a întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de efectuarea de operaţiuni cu articole pirotehnice, fără drept, potrivit IPJ Gorj.

