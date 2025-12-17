Peste 100 kg de articole pirotehnice, confiscate în Craiova

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Dolj au depistat ieri, în incinta unei societăți comerciale din Craiova, articole pirotehnice deținute fără drept. Acțiunea face parte din „Planul Pirotehnic 2025”, care are ca scop prevenirea evenimentelor negative generate de nerespectarea legislației privind deținerea, comercializarea, importul, depozitarea și utilizarea articolelor pirotehnice.

Cercetări preluate de Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase

Cercetările au fost preluate de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase. Aceștia au stabilit că un bărbat de 36 de ani, din Craiova, a deținut fără autorizație 100 de kilograme de materiale pirotehnice din categoria F2.

De asemenea, articolele pirotehnice, inscripționate în limba italiană, ar fi fost introduse în țară de o femeie de 47 de ani, din Dăbuleni, fără a fi autorizată în acest sens.

Măsuri legale și continuarea cercetărilor

A fost întocmit un dosar penal pentru deținere ilegală de articole pirotehnice din categoria F2 și contrabandă calificată. Întreaga cantitate de materiale pirotehnice a fost ridicată pentru continuarea cercetărilor. Autoritățile subliniază importanța respectării legislației în domeniu pentru prevenirea accidentelor și a incidentelor periculoase.

