Știri de ultima orăEveniment(VIDEO) TIR blocat pe DN66, la Lainici, după ce a intrat în coliziune cu o casă

(VIDEO) TIR blocat pe DN66, la Lainici, după ce a intrat în coliziune cu o casă

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

-

Un tir a blocat, temporar, traficul pe diagonala drumului DN66, în zona Lainici, județul Gorj, după ce a intrat în coliziune cu zidurile unei case situate pe marginea carosabilului. Din fericire, nu au fost raportate victime.

Potrivit primelor informații, tirul a pierdut controlul direcției de deplasare pe Defileul Jiului, intrând în gardul și în asteriala unei case nelocuite de pe marginea drumului. Incidentul a blocat circulația pe sensul Bumbești-Jiu – Petroșani, însă autoritățile au intervenit rapid, iar traficul a fost reluat fără întârzieri majore.

Siguranța rutieră, prioritate

Evenimentul subliniază importanța conducerii prudente pe sectoarele de drum cu trafic intens și pe porțiunile dificile, precum Defileul Jiului. Poliția rutieră recomandă șoferilor să respecte viteza legală și să adapteze mersul la condițiile de drum pentru a preveni astfel de accidente.

