Patru răniți după o ciocnire violentă între două mașini

Patru persoane au ajuns la spital, după ce două mașini conduse de tineri de 19 și 21 de ani s-au ciocnit violent. Șoferul care ar fi provocat accidentul a rămas încarat și este în comă.

Din primele verificări, el ar fi fost de vină pentru accident, după ce ar fi intrat pe sensul opus de mers, spun anchetatorii.

Celălalt șofer și cei doi pasageri au multiple traumatisme. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare din culpă și continuă cercetările

”La locul accidentului, polițiștii au constatat faptul că un autoturism condus de un tânăr de 21 de ani, din Maieru, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de 19 ani, din Sângeorz-Băi. În urma accidentului, atât cei doi șoferi, cât și alți doi pasageri din cele două autoturisme implicate au necesitat acordarea de îngrijiri medicale de specialitate la spital.

Testarea cu aparatul etilotest a șoferului de 19 ani a indicat un rezultat negativ. În cazul celuilalt șofer, din cauza stării de sănătate, nu a putut fi realizată testarea. Acestuia urmează să-i fie recoltate mostre biologice la spital. Polițiștii au întocmit un dosar penal și continuă cercetările în vederea stabiliri cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier”, a transmis ISU Bistrița-Năsăud.

Toate cele patru victime au fost transportate la UPU SMURD Bistrița.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cum s-a produs tragedia.

