Profi, Lidl, Penny şi Carrefour retrag de la vânzare unele loturi de lapte praf pentru bebeluși

Lanțurile de hipermarketuri Profi, Lidl, Penny şi Carrefour au anunțat vineri retragerea de la comercializare a unor loturi de lapte praf pentru sugari de la Nestle, din cauza identificarii prezenţei Bacillus cereus pe una dintre liniile de producţie din fabrica de origine. Cu o zi în urmă, alte lanţuri de magazine au luat o decizie similară.

„Nestlé România iniţiază rechemarea voluntară pentru o cantitate limitată din produsul NAN 1 Optipro 400g cu datele de identificare de mai sus, ca măsură de precauţie din cauza identificarii prezenţei Bacillus cereus pe una dintre liniile de producţie din fabrica de origine, linie pe care au fost produse loturile vizate. Siguranţa şi bunăstarea sugarilor este prioritatea noastră absolută. Menţionăm că nu au fost primite sesizari cu privire la efecte adverse asociate consumului produselor din loturile menţionate, rechemarea voluntară a acestora reprezentând o măsură de precauţie”, a transmis Profi, într-un anunț publicat vineri pe site-ul ANSVSA, potrivit News.ro.

Lidl şi Penny au precizat că retrag de la comercializare produsele cu următoarele date de identificare:

Nume produs pe etichetă: NAN 1 Comfortis 800g;

Lot nr. 52820346AC, data durabilităţii minimale 31.10.2027;

Lot nr. 52820346AE, data durabilităţii minimale 31.10.2027;

Producator: Nestlé Olanda.

La rândul său, Carrefour anunță că retrage de la comercializare atât produsul care se vinde la 400 de grame, cât şi cel de 800 de grame.

„Persoanele care au achiziţionat produse din loturile menţionate sunt rugate să nu le ofere spre consum”, au cerut lanţurile de magazine.

Cu o zi în urmă, aceleaşi produse au făcut obiectul unor retrageri de pe rafturile magazinelor Auchan, Selgros şi Kaufland.

