27 de kg de articole pirotehnice confiscate de polițiștii orșoveni

Polițiștii din Orșova, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Orșova, au efectuat, azi, două percheziții.

Polițiștii au descoperit la domiciliul unui bărbat de 44 de ani, din Orșova 27 de kg de articole pirotehnice din categoriile F1 și F2, deținute fără drept.

Întreaga cantitate de articole pirotehnice a fost ridicată în vederea indisponibilizării și continuării cercetărilor în cadrul unui dosar penal.

Poliția recomandă cetățenilor:

să cumpere doar articole pirotehnice permise de lege și doar de la comercianți autorizați,

să verifice dacă produsele sunt etichetate în limba română,

să sesizeze autoritățile atunci când observă vânzări ilegale.

În perioada următoare polițiștii mehedințeni vor intensifica activitățile în tot județul, fiind desfășurate activități pentru identificarea persoanelor implicate în astfel de fapte, care pot fi trase la răspundere atât contravențional, cât și penal.

