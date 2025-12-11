(VIDEO) Recomandări esențiale pentru șoferi: cum circulăm în siguranță pe timp de ceață

Ceața densă instalată pe mai multe drumuri din județul Mehedinți a redus vizibilitatea pe alocuri chiar și sub 100 de metri, crescând semnificativ riscul producerii unor accidente. În acest context, polițiștii rutieri atrag atenția conducătorilor auto asupra necesității de a conduce prudent și de a adapta în permanență viteza la condițiile meteo-rutiere.

Odată cu instalarea fenomenului de ceață, echipajele de poliție acționează în teren pentru prevenirea evenimentelor rutiere cauzate de vizibilitatea scăzută și le recomandă participanților la trafic să respecte o serie de măsuri de siguranță.

Reguli de bază pentru o deplasare sigură în condiții de ceață

Pentru a reduce riscul de accidente, polițiștii recomandă șoferilor:

Să folosească luminile de întâlnire chiar și pe timp de zi, indiferent de categoria drumului.

Să mărească distanța de siguranță față de autovehiculul din față și să evite manevrele bruște, atât în ceea ce privește direcția, cât și frânarea.

Să fie deosebit de atenți în zonele cu vizibilitate variabilă, cum ar fi intrările și ieșirile de pe poduri, sau în momentul întâlnirii cu vehicule de mare tonaj.

Să verifice înainte de plecare condițiile meteo-rutiere de pe traseu.

În cazul unei pene, să amplaseze triunghiurile reflectorizante la o distanță mai mare decât în mod obișnuit.

În trafic aglomerat sau în situația unor blocaje, să își păstreze calmul, să nu blocheze intersecțiile și să evite depășirea coloanelor fără vizibilitate adecvată.

Polițiștii sunt prezenți în teren și pregătiți să intervină

Pe lângă sfaturile adresate conducătorilor auto, polițiștii din Mehedinți reamintesc că orice restricții temporare de trafic și indicațiile agenților aflați în teren trebuie respectate cu strictețe. Echipajele rămân active în zonele cu risc ridicat și sunt pregătite să intervină în sprijinul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne.

Pregătirea mașinii – un pas obligatoriu înainte de plecare

Pentru deplasări în condiții de ceață, pregătirea corespunzătoare a autovehiculului este esențială. Polițiștii recomandă verificarea funcționării:

sistemelor de iluminare și semnalizare,

instalațiilor de ventilație și dezaburire,

oglinzilor și parbrizului, pentru o vizibilitate optimă.

De asemenea, șoferii sunt încurajați să consulte informațiile actualizate despre situația traficului, disponibile pe site-ul oficial al Poliției Române, secțiunea Infotrafic.

