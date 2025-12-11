8.4 C
Craiova
joi, 11 decembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEveniment(VIDEO) Descoperire șocantă în județul Gorj: Tăiere ilegală de frasin creț, prejudiciu de 20.000 de lei

(VIDEO) Descoperire șocantă în județul Gorj: Tăiere ilegală de frasin creț, prejudiciu de 20.000 de lei

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

-

La începutul lunii septembrie, în zona Ungurelu – Valea Oltețului din județul Gorj, a fost sesizată tăierea ilegală a unui arbore din specia rară frasin creț, cu dimensiunea la cioată de 180 cm. În urma incidentului, au fost rupți și alți cinci arbori de esență fag, provocând un prejudiciu estimat la aproximativ 20.000 de lei.

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Novaci au deschis un dosar penal pentru tăiere ilegală de material lemnos și au demarat investigațiile. Cercetările au scos la iveală că patru bărbați cu vârste între 29 și 62 de ani, din județul Mureș, specializați în colectarea și fabricarea componentelor pentru instrumente muzicale (viori, contrabasuri, violoncele etc.), ar fi acționat în complicitate cu un pădurar în vârstă de 55 de ani, din cadrul Ocolului Silvic Polovragi. Aceștia ar fi tăiat arborele de frasin creț fără drept, în perioada 2-4 septembrie.

În dimineața zilei de 11 decembrie, polițiștii Secției 9 Poliție Rurală Novaci, cu sprijinul colegilor din cadrul IPJ Mureș și sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Novaci, au pus în aplicare patru mandate de percheziție domiciliară – trei în județul Mureș și una în comuna Polovragi.

În prezent, polițiștii continuă cercetările pentru luarea tuturor măsurilor legale, inclusiv indisponibilizarea bunurilor utilizate sau obținute prin săvârșirea infracțiunii. Autoritățile fac apel la cetățeni să sesizeze orice activitate suspectă de tăiere ilegală a pădurilor, pentru protejarea patrimoniului natural al județului.

Citește și: Un jandarm doljean a găsit și a predat un portofel pierdut în Piața Mihai Viteazu

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

Dolj: Polițist arestat preventiv pentru că a luat mită...

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj...
Citiți mai mult

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA