Polițist arestat după ce a bătut în sediu poliției un bărbat care se certase cu soția

Un polițist a fost reținut, fiind acuzat de purtare abuzivă, după ce a bătut un bărbat în sediul Poliției Cernavodă. Incidentul s-a petrecut pe 7 decembrie 2025, în jurul orei 21.00, când agentul de poliție, aflat în afara orelor de program, l-a lovit pe bărbat, care era beat, cu palmele, pumnii, picioarele și un baston telescopic metalic.

„Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat, ca stare de fapt prezumtivă, că la data de 07 decembrie 2025, în jurul orei 21.00, la sediul Poliţiei Oraşului Cernavodă, unde persoana vătămată A.G. fusese adusă de o patrulă de la Siliştea pentru investigarea unui posibil conflict cu soţia sa, deşi aflat în afara orelor programului obişnuit, dar în exercitarea voluntară a atribuţiilor de serviciu ca lucrător de poliţie care gestiona mapa situaţiei conflictuale a celor doi soţi, inculpatul a agresat-o în mod nejustificat pe persoana vătămată A.G., prin lovirea în mod repetat cu palmele şi pumnii peste faţă, cu picioarele în zona hemitoracelui stâng şi cu un baston metalic telescopic la nivelul ambelor fese şi al membrelor superioare, astfel încât i-a provocat leziuni traumatice, inclusiv fractura a două coaste cu consecinţa unui pneumotorax, vindecabile în circa 18 zile de îngrijiri medicale”, se arată în comunicatul transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa.

Polițistul l-a bătut cu pumnii, picioarele și bastonul telescopic

Totul a pornit când victima și soția lui, care sunt, de fapt, despărțiți și care locuiesc în aceeași curte dar în corpuri de casă separate, au avut un conflict. Ea a sunat la Poliție, dar până au ajuns oamenii legii, el a plecat de la domiciliu.

Femeia a insistat să fie găsit pentru că s-ar fi aflat sub influența băuturilor alcoolice și îi era teamă să nu cadă pe undeva. Polițiștii au plecat după el, l-au găsit și l-au dus la Secția de Poliție Cernavodă.

Polițistul din Siliștea, care avea în lucru și gestiona starea conflictuală dintre cei doi soți, cu care se și întâlnise în cursul acelei zile ca să-i consilieze, a venit la poliţia oraşului Cernavodă, deşi era în timpul liber. Sub pretextul că vrea să stea de vorbă cu bărbatul, a rămas singur cu acesta și l-a bătut cu palmele, pumnii, picioarele și un baston telescopic metalic.

Apoi bărbatul a fost condus spre casă de patrula de poliție care îl adusese, dar care l-a lăsat undeva pe drum, deși era plin de sânge, afară erau 2-3 grade afară, ploua, era ceață, iar el era îmbrăcat doar cu un bluzon.

Agresorul s-a dus după victimă încă o dată

Pe drum a trecut pe lângă el o mașină cu mai mulți tineri, care au oprit și l-au întrebat ce a pățit. Bărbatul le-a explicat că a fost bătut la poliție și i-a rugat să îl ducă acasă. Tinerii nu aveau benzină suficientă, dar au sunat la 112 și au explicat că e cineva pe stradă care are nevoie de ajutor.

O nouă patrulă de poliție a plecat să îl ia și să îl ducă acasă. Polițistul care îl bătuse era încă în sediul poliției orașului Cernavodă și a auzit informația cu apelul 112. I-a rugat pe cei doi agenți din patrulă să îl ia și pe el în mașină, ca să îi ajute, pentru că s-ar putea să știe despre cine este vorba.

Când au ajuns la bărbat, acesta s-a speriat văzându-l pe agresorul său și nu a povestit ce pățise. A spus că vrea doar să ajungă acasă, că a doua zi mergea la muncă, că băuse și voia doar să se culce.

Polițiștii l-au dus acasă, iar acolo omul, pentru că avea probleme mari cu respirația, după ce una dintre coastele fracturate îi pătrunsese pleura, a sunat la 112, i-au cerut o ambulanță.

Bărbatul a povestit că a fost bătut de șeful de post

A venit ambulanța, a venit și patrula înapoi și a zis: „Domnule, ce faci?! Te joci cu noi? Te-a bătut cineva?”.

Atunci bărbatul le-a povestit cum îl bătuse ajutorul de șef de post de la Siliștea. Le-a explicat, le-a spus cum arată…

Cei doi polițiști din patrulă au întocmit raportul de eveniment, bărbatul a fost preluat de ambulanță și dus la Spitalul Medgidia, unde s-a constatat că are două fracturi costale. A fost mutat la Spitalul Județean Constanța și externat după ce sănătatea i s-a ameliorat.

Procurorul de caz a formulat joi propunere de arestare preventivă a inculpatului pentru următoarele 30 de zile, propunere ce a fost trimisă spre soluţionare judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Judecătoria Constanţa.

