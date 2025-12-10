Doi tineri reținuți în Gorj pentru agresiune și tulburarea ordinii publice

Polițiștii din Motru au reținut pentru 24 de ore și introdus înarestul I.P.J. Gorj doi tineri, de 28 și 31 de ani, din comunele Bălești și Câlnic, bănuiți de săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Incidentul s-a petrecut în noaptea de 1 decembrie 2025, în jurul orei 03:00. Polițiștii din Târgu Jiu au fost sesizați prin apelul 112 despre un conflict între mai multe persoane în comuna Telești.

Polițiștii din Târgu Jiu au constatat că doi bărbați, de 22 și 31 de ani, aflați în apropierea unui local, au fost agresați de alți trei bărbați din localitățile Telești și Bălești. Conflictul a izbucnit pe fondul unui conflict spontan generat de consumul de alcool.

Persoanelor vătămate li s-au adus la cunoștință prevederile Legii 26/2024, însă au refuzat completarea formularului de evaluare a riscului și emiterea unui ordin de protecție provizoriu, primind în schimb recomandarea de a se adresa instanței de judecată.

Măsuri legale și anchetă în desfășurare

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe. Ulterior cercetările au fost extinse și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Cei doi tineri reținuți de 19 și 23 de ani au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Gorj. Urmează ca procurorul de caz să stabilească măsurile legale ulterioare.

