Târg caritabil de Crăciun pentru Eduard: „What’s Your Superpower This Christmas?” la Craiova

Asociația Dincolo de Azi, împreună cu Departamentul de Limbi Moderne al Facultății de Litere, Universitatea din Craiova, organizează, sâmbătă, 13 decembrie, începând cu ora 15:00, cea de-a cincea ediție a Târgului Caritabil de Crăciun „What’s Your Superpower This Christmas?”.

Ediția din acest an este dedicată lui Eduard, un băiat de doar 14 ani, care, în ciuda multiplelor încercări medicale și a pierderii ambelor picioare, continuă să zâmbească și să lupte pentru visul său. Eduard participă la activități cu ceilalți copii pe stadionul din Calafat, merge la școală și desenează, visând să joace fotbal alături de prietenii săi.

Proteze noi – un pas către normalitate

Protezele pe care le folosește Eduard în prezent cântăresc aproape 25 kg, transformând fiecare pas într-un efort uriaș. Pentru a-și păstra mobilitatea, a merge zilnic la școală și a se bucura de o copilărie cât mai apropiată de normal, Eduard are nevoie de proteze noi, ușoare și adaptate nevoilor sale, a căror valoare este de 14.600 euro.

Ateliere, decorațiuni și concert caritabil

Partenerii asociației, voluntari, copii și părinți vor pregăti decorațiuni de Crăciun și surprize festive, care vor putea fi achiziționate de vizitatori, în beneficiul lui Eduard. Evenimentul va include și un concert susținut de colaboratori și invitați ai Asociației, contribuind la atmosfera magică a sărbătorilor.

Târgul se va desfășura la Hotel Restaurant ROYAL Craiova, str. România Muncitoare nr. 88, fiind o oportunitate de a vă alătura unei inițiative în care empatia, solidaritatea și bucuria de a dărui se împletesc firesc.

Un gest care schimbă vieți

Tot ceea ce va fi creat, dăruit și achiziționat în cadrul târgului are un singur scop: să îi ofere lui Eduard libertatea de a se mișca și de a visa, întărindu-i speranța că fiecare pas înainte este un miracol posibil prin oameni cu suflet.

