Polițiștii doljeni continuă acțiunile în școli pentru prevenirea delincvenței juvenile și a consumului de droguri

Polițiștii doljeni au desfășurat ieri, 9 decembrie, noi acțiuni în sistem integrat în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiile Craiova și Băilești, având ca obiectiv principal prevenirea și combaterea delincvenței juvenile, a traficului de droguri și a faptelor antisociale din mediul școlar.

Teme esențiale: violență, consum de substanțe și comportamente de risc

În cadrul întâlnirilor cu elevii, polițiștii au abordat subiecte de interes major pentru siguranța tinerilor, printre care:

prevenirea infracțiunilor comise cu violență;

conștientizarea riscurilor asociate traficului și consumului de substanțe psihoactive;

identificarea și prevenirea comportamentelor de tip bullying;

reducerea absenteismului și responsabilizarea elevilor.

Activitățile au avut un caracter informativ-educativ, fiind adaptate vârstei elevilor și particularităților fiecărei unități de învățământ.

Controale în zona școlilor și verificări la operatorii economici

Pe lângă discuțiile din școli, polițiștii au efectuat verificări și la societățile comerciale aflate în proximitatea unităților de învățământ, pentru a se asigura că sunt respectate normele legale și că tinerii au un mediu sigur în afara orelor de curs.

Reprezentanții IPJ Dolj transmit că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, printr-o colaborare permanentă între polițiști, jandarmi, cadre didactice și elevi.

Scopul principal rămâne crearea și menținerea unui climat educațional sigur, responsabil și protejat, care să permită dezvoltarea armonioasă a elevilor și reducerea riscurilor la care aceștia pot fi expuși.

