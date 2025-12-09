Grup specializat în furt de țiței, destructurat de polițiștii de criminalitate organizată din Vâlcea

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, coordonați de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea și sprijiniți de polițiștii din Băbeni, au desfășurat, în 7 decembrie 2025, o amplă acțiune pentru prinderea în flagrant a unei grupări specializate în furtul de produse petroliere dintr-o conductă magistrală situată în zona orașului Băbeni.

Autoturism modificat, prins cu 1.200 de litri de țiței

În timpul intervenției, polițiștii au depistat un autoturism modificat artizanal, adaptat special pentru transportul țițeiului sustras. În interiorul acestuia a fost găsit un bazin improvizat încărcat cu aproximativ 1.200 de litri de țiței.

Cercetările efectuate până în acest moment arată că trei bărbați, cu vârste între 30 și 41 de ani, din județele Vâlcea și Gorj, ar fi constituit, încă din luna august 2025, un grup infracțional organizat. Aceștia ar fi acționat repetat în aceeași zonă, reușind să sustragă în total aproximativ 73 de tone de produse petroliere.

Percheziție și capturi importante

1 de 4

Polițiștii au pus în executare și un mandat de percheziție într-un spațiu comercial folosit de grupare pentru depozitarea țițeiului furat. În urma verificărilor, au fost descoperite mai multe instrumente utilizate la comiterea faptelor, precum și suma de 20.000 de lei, despre care există indicii că provine din activitatea infracțională.

În total, în cadrul acțiunii au fost ridicați aproximativ 2.700 de litri de țiței, alături de alte bunuri și materiale necesare pentru probarea cauzei.

Reținuți și arestați pentru 30 de zile

După administrarea probatoriului, polițiștii au dispus reținerea celor trei bărbați pentru 24 de ore. Ulterior, Tribunalul Vâlcea a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile. Aceștia au fost încarcerați în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea.

Acțiune cu sprijin masiv al structurilor MAI

Operațiunea a beneficiat de sprijinul structurilor de suport din Pitești, al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Vâlcea, al jandarmilor IJJ Vâlcea, precum și al polițiștilor S.C.C.O. Gorj și jandarmilor IJJ Gorj.

Cercetările continuă privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și furt calificat, polițiștii încercând să documenteze întreaga activitate a rețelei.

Citește și: (VIDEO) Trei zile de spectacole la Târgul de Crăciun din Craiova. Ștefan Hrușcă, Lora și Edward Sanda vin în Centrul Vechi