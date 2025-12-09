(VIDEO) Trei zile de spectacole la Târgul de Crăciun din Craiova. Ștefan Hrușcă, Lora și Edward Sanda vin în Centrul Vechi

Cel mai frumos Târg de Crăciun din Europa, cel din Craiova, îi așteaptă pe craioveni cu concerte, spectacole pentru copii și momente magice.

Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat în 2023 drept cel mai frumos din Europa, continuă să atragă mii de vizitatori și în acest weekend. Atmosfera festivă, instalațiile luminoase, sania zburătoare a lui Moș Crăciun, patinoarul, caruselul, standurile cu bunătăți tradiționale și zonele dedicate meșteșugarilor fac deliciul publicului de toate vârstele.

Pe lângă atracțiile permanente, craiovenii vor avea parte, în zilele următoare, de un program bogat de spectacole și concerte, desfășurate în Piața Mihai Viteazul, Piața Frații Buzești și la Info Point Craiova. Printre invitații speciali ai weekendului se numără artiștii Lora, Edward Sanda și îndrăgitul interpret de colinde Ștefan Hrușcă, aflat pentru prima dată la Târgul de Crăciun din Craiova.

Programul spectacolelor – emoție, colinde și magie de sărbători

Marți – joi, 9–11 decembrie 2025

Piața Mihai Viteazul

18:20 – Dansul fulgilor de nea

18:30 – Show „Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun”

Info Point Craiova (Str. A.I. Cuza nr. 6)

19:00–22:00 – Kiss Kiss in the Mix, live de la Târgul de Crăciun

Vineri, 12 decembrie 2025

Piața Mihai Viteazul

18:20 – Dansul fulgilor de nea

Spectacol de Balet „Spărgătorul de Nuci”, prezentat pe patinoar de Opera Română Craiova

18:30 – Show „Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun”

19:30 – Show „Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun”

Piața Frații Buzești

18:00 – 18:35 – Clovnii, spectacol pentru copii, Teatrul Colibri

18:50 – 19:20 – Armonii de Crăciun, Opera Română Craiova

19:30 – 19:40 – Zorina Bălan și Grupul „Zorii Crăciunului”

19:45 – 20:45 – Spectacol de colinde cu artiștii Teatrului Colibri și Ansamblul „Maria Tănase”

MC: Cosmin Dolea

Info Point Craiova

19:00–22:00 – Kiss Kiss in the Mix, live

Sâmbătă, 13 decembrie 2025

Piața Mihai Viteazul

18:20 – Dansul fulgilor de nea

Balet „Spărgătorul de Nuci” pe patinoar

18:30 – Show „Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun”

19:30 – Show „Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun”

Piața Frații Buzești

18:00 – 18:15 – Corul Amadeus, Colegiul Național Cantemir Vodă

18:20 – 18:40 – Corul Alegria, Colegiul Național Militar

18:45 – 19:05 – Corala Magnus Medis, UMF Craiova

19:10 – 19:40 – Winter Wonderland, Filarmonica Oltenia

19:45 – 20:30 – Edward Sanda (powered by Kiss FM, susținut de Lidl)

20:35 – 21:25 – Lora (powered by Kiss FM, susținut de Lidl)

MC: Cosmin Dolea

Info Point Craiova

19:00–22:00 – Kiss Kiss in the Mix, live

Duminică, 14 decembrie 2025

Piața Mihai Viteazul

18:20 – Dansul fulgilor de nea

18:30 – Show „Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun”

19:30 – Show „Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun”

Piața Frații Buzești

19:15 – 19:45 – Concert de colinde cu Corala Catedralei Mitropolitane

19:50 – 20:35 – Ștefan Hrușcă (powered by Coca-Cola)

MC: Tom Crîngureanu

Info Point Craiova

19:00–22:00 – Kiss Kiss in the Mix, live

Un eveniment pentru toate vârstele

Târgul de Crăciun din Craiova continuă să fie una dintre principalele atracții turistice ale sezonului, combinând tradiția cu spectacole moderne, instalații impresionante și experiențe interactive pentru copii și adulți. De la patinoar și carusel, la concerte în aer liber și ateliere, fiecare zi aduce o doză nouă de magie.