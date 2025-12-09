(VIDEO) Trei zile de spectacole la Târgul de Crăciun din Craiova. Ștefan Hrușcă, Lora și Edward Sanda vin în Centrul Vechi

Cel mai frumos Târg de Crăciun din Europa, cel din Craiova, îi așteaptă pe craioveni cu concerte, spectacole pentru copii și momente magice.
Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat în 2023 drept cel mai frumos din Europa, continuă să atragă mii de vizitatori și în acest weekend. Atmosfera festivă, instalațiile luminoase, sania zburătoare a lui Moș Crăciun, patinoarul, caruselul, standurile cu bunătăți tradiționale și zonele dedicate meșteșugarilor fac deliciul publicului de toate vârstele.
Pe lângă atracțiile permanente, craiovenii vor avea parte, în zilele următoare, de un program bogat de spectacole și concerte, desfășurate în Piața Mihai Viteazul, Piața Frații Buzești și la Info Point Craiova. Printre invitații speciali ai weekendului se numără artiștii Lora, Edward Sanda și îndrăgitul interpret de colinde Ștefan Hrușcă, aflat pentru prima dată la Târgul de Crăciun din Craiova.
Programul spectacolelor – emoție, colinde și magie de sărbători
Marți – joi, 9–11 decembrie 2025
Piața Mihai Viteazul
18:20 – Dansul fulgilor de nea
18:30 – Show „Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun”
Info Point Craiova (Str. A.I. Cuza nr. 6)
19:00–22:00 – Kiss Kiss in the Mix, live de la Târgul de Crăciun
Vineri, 12 decembrie 2025
Piața Mihai Viteazul
18:20 – Dansul fulgilor de nea
Spectacol de Balet „Spărgătorul de Nuci”, prezentat pe patinoar de Opera Română Craiova
18:30 – Show „Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun”
19:30 – Show „Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun”
Piața Frații Buzești
18:00 – 18:35 – Clovnii, spectacol pentru copii, Teatrul Colibri
18:50 – 19:20 – Armonii de Crăciun, Opera Română Craiova
19:30 – 19:40 – Zorina Bălan și Grupul „Zorii Crăciunului”
19:45 – 20:45 – Spectacol de colinde cu artiștii Teatrului Colibri și Ansamblul „Maria Tănase”
MC: Cosmin Dolea
Info Point Craiova
19:00–22:00 – Kiss Kiss in the Mix, live
Sâmbătă, 13 decembrie 2025
Piața Mihai Viteazul
18:20 – Dansul fulgilor de nea
Balet „Spărgătorul de Nuci” pe patinoar
18:30 – Show „Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun”
19:30 – Show „Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun”
Piața Frații Buzești
18:00 – 18:15 – Corul Amadeus, Colegiul Național Cantemir Vodă
18:20 – 18:40 – Corul Alegria, Colegiul Național Militar
18:45 – 19:05 – Corala Magnus Medis, UMF Craiova
19:10 – 19:40 – Winter Wonderland, Filarmonica Oltenia
19:45 – 20:30 – Edward Sanda (powered by Kiss FM, susținut de Lidl)
20:35 – 21:25 – Lora (powered by Kiss FM, susținut de Lidl)
MC: Cosmin Dolea
Info Point Craiova
19:00–22:00 – Kiss Kiss in the Mix, live
Duminică, 14 decembrie 2025
Piața Mihai Viteazul
18:20 – Dansul fulgilor de nea
18:30 – Show „Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun”
19:30 – Show „Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun”
Piața Frații Buzești
19:15 – 19:45 – Concert de colinde cu Corala Catedralei Mitropolitane
19:50 – 20:35 – Ștefan Hrușcă (powered by Coca-Cola)
MC: Tom Crîngureanu
Info Point Craiova
19:00–22:00 – Kiss Kiss in the Mix, live
Un eveniment pentru toate vârstele
Târgul de Crăciun din Craiova continuă să fie una dintre principalele atracții turistice ale sezonului, combinând tradiția cu spectacole moderne, instalații impresionante și experiențe interactive pentru copii și adulți. De la patinoar și carusel, la concerte în aer liber și ateliere, fiecare zi aduce o doză nouă de magie.