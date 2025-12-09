Doi români, arestaţi pe aeroport în Elveția după ce au împins un pasager pe scara rulantă și i-au furat portofelul

Doi români au fost arestați sâmbătă dimineață pe aeroportul din Kloten din Elveția, fiind bănuiți că au comis mai multe furturi din buzunare.

Poliția elvețiană a arestat sâmbătă dimineață, pe aeroportul din Kloten, doi hoți de buzunare care sunt acuzați că au furat de la mai mulți pasageri.

Incidentul s-a petrecut sâmbătă dimineață pe aeroportul din Kloten

Incidentul s-a petrecut sâmbătă dimineață pe aeroportul din Kloten, când un pasager a observat că îi lipsea portofelul și a depus imediat o plângere la poliție. El și-a amintit că fusese împins mai devreme pe scara rulantă de o persoană necunoscută.

Poliția cantonului Zürich a reținut doi români, în vârstă de 28 și 40 de ani, suspectați că ar fi comis mai multe furturi din buzunare în dimineața respectivă. Cei doi au fost predați Parchetului, iar autoritățile continuă cercetările, scrie presa elvețiană.