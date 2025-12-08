Un copil a murit și un tânăr a fost rănit după ce mopedul lor a fost lovit din spate de un șofer beat care a fugit

Un copil de 12 ani a murit, iar un tânăr de 22 de ani a fost rănit, după ce mopedul pe care se aflau a fost lovit de o maşină, astăzi, pe o stradă din Feteşti. Şoferul, care a fugit iniţial de la locul accidentului și apoi a revenit, avea o concentraţie de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Un bărbat, de 31 de ani, în timp ce conducea, în această seară, un autoturism pe strada Călăraşi din municipiul Feteşti, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a acroşat un moped care circula pe aceeaşi direcţie de mers, în faţa sa.

”Pe moped s-ar fi deplasat două persoane, care nu ar fi purtat elemente reflectorizante şi nici elemente de protecţie. Imediat după impact, conducătorul auto implicat a părăsit locul producerii accidentului fără încuviinţarea organelor de cercetare penală. Acesta s-ar fi întors la scurt timp în zona producerii evenimentului rutier, fiind identificat de către poliţişti”, a transmis poliţia.

Șoferul autoturismului și conducătorul mopedului consumaseră alcool

În urma evenimentului rutier, un copil de 12 de ani, pasager pe moped, a decedat.

”De asemenea, conducătorul mopedului, un tânăr de 22 de ani, a necesitat îngrijiri medicale fiind transportat la cea mai apropiata unitate spitalicească. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest care a indicat o concentraţie de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiindu-i recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a concentraţiei de alcool în sânge”, a transmis sursa citată.

Totodată şi conducătorul mopedului a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicând o valoare de 0,11 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Şoferul a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind acuzat de ucidere din culpă şi conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice, vătămare corporală din culpă şi părăsirea locului accidentului.

