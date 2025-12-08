7.3 C
Craiova
luni, 8 decembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentUn copil a murit și un tânăr a fost rănit după ce mopedul lor a fost lovit din spate de un șofer beat care a fugit

Un copil a murit și un tânăr a fost rănit după ce mopedul lor a fost lovit din spate de un șofer beat care a fugit

De Daniela Moise

Un copil de 12 ani a murit, iar un tânăr de 22 de ani a fost rănit, după ce mopedul pe care se aflau a fost lovit de o maşină, astăzi, pe o stradă din Feteşti. Şoferul, care a fugit iniţial de la locul accidentului și apoi a revenit, avea o concentraţie de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Un bărbat, de 31 de ani, în timp ce conducea, în această seară, un autoturism pe strada Călăraşi din municipiul Feteşti, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a acroşat un moped care circula pe aceeaşi direcţie de mers, în faţa sa.

”Pe moped s-ar fi deplasat două persoane, care nu ar fi purtat elemente reflectorizante şi nici elemente de protecţie. Imediat după impact, conducătorul auto implicat a părăsit locul producerii accidentului fără încuviinţarea organelor de cercetare penală. Acesta s-ar fi întors la scurt timp în zona producerii evenimentului rutier, fiind identificat de către poliţişti”, a transmis poliţia.

Șoferul autoturismului și conducătorul mopedului consumaseră alcool

În urma evenimentului rutier, un copil de 12 de ani, pasager pe moped, a decedat.

”De asemenea, conducătorul mopedului, un tânăr de 22 de ani, a necesitat îngrijiri medicale fiind transportat la cea mai apropiata unitate spitalicească. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest care a indicat o concentraţie de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiindu-i recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a concentraţiei de alcool în sânge”, a transmis sursa citată.

Totodată şi conducătorul mopedului a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicând o valoare de 0,11 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Şoferul a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind acuzat de ucidere din culpă şi conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice, vătămare corporală din culpă şi părăsirea locului accidentului. 

Citește și: Scandal în Parlament la audierea Ministrului Mediului, Diana Buzoianu

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA