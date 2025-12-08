Două persoane reținute în Olt pentru furt de card și operațiuni financiare frauduloase

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Olt, sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, au documentat activitatea infracțională a două persoane suspectate de furt și criminalitate informatică, în urma unui caz semnalat la începutul lunii noiembrie.

Pe 3 noiembrie, un bărbat a reclamat faptul că i-a fost sustras cardul bancar, iar persoanele responsabile ar fi efectuat nu mai puțin de 33 de tranzacții, producând un prejudiciu de aproximativ 20.000 de lei. De asemenea, suspectii ar mai fi încercat să realizeze alte 24 de operațiuni, tot în valoare de aproximativ 20.000 de lei, care însă nu s-au finalizat.

În acest context, polițiștii au deschis un dosar penal pentru furt, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, acces ilegal la un sistem informatic, precum și tentativele aferente acestor infracțiuni.

În urma cercetărilor, au fost identificate două persoane suspecte: un bărbat de 48 de ani și o femeie de 45 de ani, ambii din municipiul Slatina. Pentru documentarea completă a activității infracționale, polițiștii au efectuat o percheziție domiciliară pe 7 decembrie, fiind ridicate mai multe bunuri de interes pentru anchetă.

Cei doi suspecți au fost conduși la sediul Poliției Olt pentru audieri, în baza unor mandate de aducere. După administrarea probatoriului, procurorul de caz a dispus reținerea lor pentru 24 de ore. Astăzi, cei doi urmează să fie prezentați cu propuneri legale.

Acțiunea a fost desfășurată cu sprijinul Serviciului Criminalistic și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Olt.

