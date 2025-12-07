Amendă de 75.000 de lei pentru o balastieră ilegală din Podari

6.2 C
Craiova
duminică, 7 decembrie, 2025
Știri de ultima orăEvenimentAmendă de 75.000 de lei pentru o balastieră ilegală din Podari

De Maria CERNĂTESCU

Amendă de 75.000 lei aplicată unui operator care exploata agregate minerale nerespectând prevederile autorizației de gospodărire a apelor pe raza UAT Podari.

În data de 5 decembrie 2025, echipa de inspectori ai Apele Române Jiu a efectuat un control pe raza UAT Podari, județul Dolj, la un operator economic care efectua exploatarea agregatelor minerale din terasă, în vederea amenajării unui iaz piscicol. În urma verificărilor, s-a constatat că societatea nu respecta prevederile autorizației de gospodărire a apelor în vigoare, continuând lucrările în afara condițiilor stabilite prin actul de reglementare.

Pentru aceste nereguli, a fost aplicată o amendă contravențională în valoare de 75.000 lei. Menționăm că același operator a fost sancționat și anul trecut, la același punct de lucru, cu: avertisment, iar ulterior cu o amendă de 35.000 lei, pentru nerespectarea legislației în domeniul gospodăririi apelor. Apele Române Jiu reamintește că exploatarea agregatelor minerale este permisă doar în baza respectării stricte a autorizațiilor și condițiilor legale. Intervențiile neconforme afectează mediul, siguranța cursurilor de apă și pot genera riscuri pentru comunități.

